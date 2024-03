Milan, Zeroli è l’eroe della Youth League: trattativa ben avviata per il rinnovo, tutti i dettagli

Daniele Longo

C’è un altro Milan che sta entusiasmando in Europa, più precisamente nella Youth League, dove ha centrato la qualificazione ai quarti di finale. Stiamo parlando della formazione Primavera allenata da Ignazio Abate che vuole ripetere l’impresa della scorsa stagione della final four. Una missione possibile per una formazione talentuosa che ha in Kevin Zeroli il capitano e il simbolo: il classe 2005 ha un feeling davvero unico con questa competizione dove ha trovato per 6 volte la via della rete in 15 presenze ( l’ultimo di tacco alla Ibrahimovic proprio contro il Braga negli ottavi di finale).



STAGIONE DA INCORNICIARE- Il Milan sta lavorando egregiamente con il proprio settore giovanile in ogni categoria. Camarda è il fiore all’occhiello di un gruppo che vuole stupire ancora. Ma sono tanti i giocatori che sono pronti a prendersi la scena e tra questi c’è Zeroli: l’esordio in serie A era arrivato lo scorso del 30 dicembre scorso contro il Sassuolo, partita vinta grazie alla rete di Pulisic. Kevin sta crescendo in personalità partita dopo partita per quella che può essere considerata una stagione da incorniciare.



RINNOVO VICINO- Il Milan non vuole perdere tempo e sta lavorando da settimane al rinnovo del contratto di Zeroli. La trattativa con l’agente Rafaela Pimenta è a buon punto, si ragiona sulla nuova scadenza che dovrebbe prolungata fino al 2028 con opzione fino al 2029. L’obiettivo del club rossonero è quello di arrivare presto a un accordo. Zeroli e il Milan, avanti insieme…