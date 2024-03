Sala: 'Summit con Inter e Milan per San Siro, interessa il progetto low cost'. Webuild: 'Stadio a San Donato? Servono 8 anni'

Redazione CM

San Siro sì o San Siro no? Il sindaco di Milano Beppe Sala non demorde e anzi continua a rilanciare sia a parole che nei fatti con l'opzione ristrutturazione del Giuseppe Meazza che oggi è la priorità. Palazzo Marino sta provando a convincere i club e ha affidato a Webuild lo studio di fattibilità del progetto. E a prendere parola oggi sono stati proprio il sindaco Sala, a margine dell'incontro Affari&Finanza e Massimo Ferrari, general manager di Webuild a Radio Rossonera.



SALA - "La settimana scorsa abbiamo incontrato Webuild per verificare la loro disponibilità e anche la possibilità di fare in tre mesi questa analisi, sulla situazione attuale dello stadio e su un'ipotesi di lavoro che non fermi le partite. In settimana intendo incontrare Webuild e Inter e Milan per fare il punto con loro. Credo che al di là di alcune dichiarazioni che a volte sembrano mostrare un disinteresse eccessivo per San Siro, se noi fossimo in grado di produrre un buon progetto, con un buon restyling, non costosissimo credo che a loro interessi. Quindi dobbiamo solo accelerare e poi mettere le squadre in condizioni di decidere. Anche per i milanesi questa è una storia un po' infinita e bisogna uscirne. In più c'è il problema dei conti del comune. Se non interessa a loro devo cercare una soluzione, una vendita per il futuro altrimenti depaupero il patrimonio immobiliare".



WEBUILD - "Abbiamo raccolto una volontà unanime di esplorare in maniera professionale questa opportunità. Se la spesa è ragionevole, poi vedremo a quali condizioni, è un’ipotesi win-win per tutti i soggetti. C’è la necessità di migliorare alcuni servizi, dai bagni agli ascensori. C’è il tema del terzo anello, in parte inagibile e in parte può essere completato e risolvere alcune tematiche di insonorizzazione. La parte più desiderata dalle squadre è chiaramente l’incremento dei posti cosiddetti VIP e di tutte quelle attività che sono propedeutiche agli sponsor e a questo tipo di clientela. Ci sono soluzioni diverse che si possono realizzare in 2/3 anni, tenendo conto che ci saranno l’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali e probabilmente la finale di Champions League 2026/2027. Lo stadio nuovo, per quanto si corra e tutto proceda nel migliore dei modi, ha bisogno di 7/8 anni almeno per quanto riguarda San Donato".