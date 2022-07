Dopo la convincente vittoria contro il Colonia nella Telekom Cup, i Campioni d'Italia volano in Ungheria per disputare la seconda amichevole di questo precampionato, contro lo Zalaegerszeg, anche conosciuto con la sigla ZTE, squadra di prima divisione ungherese.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Milan (4-3-2-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Tonali, Brescianini; Messias, Diaz, Rebic; Giroud.



Zte: in attesa



LA CRONACA LIVE



PRIMO TEMPO