Una mancanza che tocca tutti gli aspetti della Società., con la logica conseguenza di vedere dirigenti al vertice sempre differenti. Da Silviocon Adrianoa Marcocon Massimilianioper passare al Fondo Elliott con Ivan, insieme a, Paoloe Zvonimir. Per quanto riguarda il futuro la situazione appare oggi ancora indecifrabile, in attesa di capire se l’eventuale assunzione di Ralfcomporterà l’ennesima rivoluzione sia sul piano tecnico e dirigenziale. Con il manager tedesco che potrebbe assumere dunqueSono. Tutti questi cambiamenti hanno portato a una continua frenetica rotazione di giocatori, che non sono stati certo aiutati da questi continui mutamenti di compagni e allenatori, con la conseguenza di vedere il Milan in difficoltà nel trovare un filone di gioco. Logica la conseguenza di risultati spesso insufficienti., la conquista della, a Doha. Poco, troppo poco. Quando si riflette su quali basi tecniche possa o debba partire la rosa del prossimo campionato, la risposta è ancora deludente.. Sicuri dovrebbero essere solo quattro:. Il calcolo è presto fatto. I due terzini destri non hanno avuto un alto rendimento. Di fronte a una buona offerta verrebbero ceduti, come, del resto,, Duarte e lo stesso. Kjaer è a Milano in prestito. A centrocampo non verrà rinnovato il contratto diè sul mercato,era già sul punto di essere ceduto al Monaco un anno fa.piace a molti club tedeschi. IStesso ragionamento per. Non si conoscono le intenzioni della società e soprattutto sue per quanto riguarda la firma per un altro anno.Sono dunque, ripetiamo, solo quattro i giocatori oggi sicuri, quelli insomma che potrebbero essere la base per il futuro, anche se Leao deve migliorare, e di molto, il suo rendimento. Diventa importante, nella prossima campagna di rafforzamento, trovare altre due o tre pedine per migliorare il livello del gruppo base.. E’ stata deleteria, e deve finire, questa giostra di cambi. Una giostra, come in un parco di divertimenti, che non ha divertito proprio nessuno!|