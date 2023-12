Benmentre in Champions League i ko sono 2 in 5 match disputati.Sicuramente in campionato dove non puoi essere fuori da ogni discorso scudetto a inizio Dicembre, se non prima. In Champions il rischio fallimento, vista la classifica, è dietro l'angolo: aspettiamo e poi si valuterà. In ogni caso la stagione è molto deludente, per non dire disastrosa.Stiamo vedendo segnali positivi anche da Jovic, mentre l'unica vera delusione a oggi, è Chukwueze, l'acquisto più costoso.Milanmania: a dicembre è già un quasi fallimento, ma il mercato non c'entra. La vera colpa è aver tenuto Pioli: aver ignorato la crisi profonda di inizio anno,Si è deciso di farne una questione di principio, quando invece serviva essere terribilmente pratici e guardare in faccia la realtà. Strada facendo sono arrivate altre crisi ma si è deciso di andare comunque avanti con questa guida tecnica.: paradossalmente gli unici stimoli potrebbero arrivare in questo caso.Stupisce poi il silenzio che accompagna ogni brutta sconfitta: dopo il Borussia nessun dirigente si è presentato ai microfoni, proprio come a Bergamo, dopo un ko dolorosissimo.Sostenere che il 2-2 avrebbe portato tante cose positive o che finchè c'è stato in campo Calabria il Milan è stato bene nelle partita, rappresenta una visione molto discutibile (per usare un eufemismo).Servirebbe una decisione forte, anche oggi, sarebbe meglio tardi che mai: ma si andrà avanti così anche questa volta. Chi ci rimette è il tifoso del Milan che oggi ha un senso di apatia che è terribilmente doloroso e anche inaccettabile, quando siamo appena a dicembre.