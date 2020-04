. Certo vivono anche di ricordi, ma perché loro i ricordi li hanno. Come le emozioni delle sette grandi finali di Coppa dei Campioni, come le indimenticabili imprese nelle magiche serate di San Siro., mio eterno idolo. Il 23 aprile non è un giorno qualunque per gli appassionati milanisti.Con "Alta Tensione" ritorniamo a quella vittoria contro l’Ajax, arrivata drammaticamente, spasmodicamente, al minuto novantuno. Un 3-2 che permette al Milan di incontrare l’Inter in semifinale. Eliminarla dopo due partite di massima tensione, per poi affrontare la Juventus a Manchester, il match che regala la sesta Coppa dei Campioni.: "”. Un attaccante che ricorda tutti i suoi record, il numero di tutti i suoi gol, come se li avesse segnati qualche giorno fa. Invece sono passati otto lunghi anni dalla sua ultima rete contro il Novara. L’ultimo regalo del dio del calcio ad uno dei suoi figli prediletti, che, da parte sua, lo ha sempre onorato dal primo all’ultimo minuto della sua carriera.Sono stati trenta minuti, in diretta Instagram, dalle forti sensazioni, dai mille brividi, quelli che certamente hanno attraversato l’anima di tanti i tifosi del Milan.. Oggi però per festeggiare quella stupenda serata di aprile di tanti anni fa, non voglio immalinconirmi, ma gustarmi questo abbraccio con Pippo Inzaghi. Chi sta leggendo queste righe ricorda, gioia dopo gioia, il Milan degli Immortali, con Sacchi in panchina, degli Invincibili di Capello e dei Meravigliosi di Carlo Ancelotti.. In fondo poi, sul piano del numero delle vittorie, non è stato un decennio totalmente negativo. Molte rivali non hanno vinto nulla,proprio nulla, mentre il Milan ha festeggiato a San Siro la conquista dell’ultimo Scudetto, prima dei continui successi bianconeri. Per poi alzare, in paesi lontani, le due Supercoppe Italiane conquistate su Inter e Juventus.Oggi dunque non scrivo di futuri dirigenti, di nuovi allenatori, di promettenti acquisti. Avrò tanto tempo prima della fine del mercato. Sconosciuta.