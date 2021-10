. Rimangono le decisioni degli organi dell’che "squalificano" l’arbitro turco, speriamo per qualche giornata., sempre, sempre, sempre. Rimane però anche lo zero in classifica, con il rammarico e la frustrazione che, senza il nefasto arbitraggio, i rossoneri avrebbero probabilmente conquistato i tre punti,Certo Kessie non è stato lucido nel commettere il secondo intervento falloso. Peccato però che il colpo sul piede dell’ivoriano sull’avversario, considerato da giallo, sia stato il medesimo subito da, senza l’intervento del mediocre arbitro turco. Rimanendo sul tema Kessie, non sono fra quelli che abbiano intenzione diil centrocampista perché, recuperata la piena condizione psicofisica, tornerà a essere uno dei leader tecnici del gruppo.E' stata comunque una squadra, quella rossonera, che ha confermato la sua vocazione europea,. Gioco trascinante, propositivo, divertente, grazie a interpreti ispirati. A partire dall’irrefrenabile, un vero numero dieci. Per continuare con, ritornato ai livelli che gli hanno permesso di conquistare la palma di miglior giocatore della Coppa d’Africa., finalmente anche negli ultimi sedici metri.Indiscrezione di mercato. Il giocatore più richiesto dai dirigenti di tante società europee è stato proprio il portoghese, ma daè sempre stato opposto il più fiero dei rifiuti. Ennesima dimostrazione di quante parole al vento siano state gettate, al suo arrivo, sulle strategie del fondo, che molto ha comprato, ma non ha mai venduto i suoi Campioni.. Anche vincere tre partite e pareggiarne almeno una per conquistare nove o dieci punti , quota necessaria per superare il girone. Fondamentale per il lavoro di Pioli è recuperare gli infortunati, ma soprattutto evitare che altri giocatori siano costretti a improvvisi e dolorosi stop.Contro l’, oltre che, verrà intanto convocato per la prima volta, uno dei più attesi perché utile come alternativa a. Bella la notizia della convocazione di Fikayoda parte del C.T. inglese, a conferma che il difensore centrale ormai sia una straordinaria realtà nel panorama internazionale. Uno degli acquisti piu’ azzeccati degli ultimi anni.