Si è conclusa con una vittoria la settimana perfetta del Milan. Gara sofferta, non tanto per azioni pericolose della Sampdoria, quanto perchè il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. Sorpasso momentaneo in classifica sull'Inter che ha però una gara da recuperare.



Maignan si fa amare ancora di più dal popolo rossonero con quel lancio al bacio per Leao, che si conferma a suon di gol l'uomo in più di questo Milan. Da sottolineare la gara di Bennacer che sta alzando il livello delle sue prestazioni: 98% di passaggi riusciti, record stagionale per il Milan. La sua crescita e la stagione d'oro di Tonali fanno capire che i rossoneri potranno andare avanti (l'anno prossimo) anche senza Kessie, che però dev'essere una risorsa per Pioli fino a fine stagione.



In questo senso, i fischi di San Siro non sono una sorpresa, probabilmente anche conseguenza del rinnovo di Theo Hernandez. Fischi legittimi, ma rischiano di diventare, se ripetuti, un autogol. Pioli è stato chiaro ("Non li ho condivisi" ndr). Per il bene del Milan questa battaglia nei confronti dell'ivoriano deve finire qui. Fino alla fine del campionato serviranno tutti, Kessie compreso. Poi, sì, arriverà il momento dei bilanci e allora la critica sarà legittima anche nella tempistica (ovviamente con civiltà e rispetto).