Milanmania: di Theo che zittisce ne avremmo fatto a meno. Promossi tutti tranne Emerson, ora 7 giorni-chiave

Finalmente. Bene, ma analizziamo anche l'avversario. Bisogna mantenere i piedi per terra: parole d'ordine della settimana, anche perché arrivano gare molto impegnative contro Liverpool e Inter.Dalla metà in campo in su ieri ha fatto molto bene. Lì ci sono tante possibilità, tra(oltre che nelle riserve). L'inglese ha avuto un impatto molto positivo: a Roma nei 20 minuti contro la Lazio un assist, ieri un rigore procurato e uno trasformato, oltre a buone azioni e tanto sacrificio. Chissà che non abbiamo trovato il 9 che andavamo cercando da tanto tempo.. Il reparto è davvero ben assortito e molto competitivo. A differenza del. Bene Loftus più arretrato, mentre Fofana sembra indietro di condizione e ambientamento. Giocherei con il 433, ma sappiamo che Fonseca non ci vuol sentire. La fase difensiva meglio delle altre volte, ma di fronte c'era il Venezia: preoccupa sempre la facilità con cui gli avversari arrivano dalle parti di Maignan (ieri soprattutto nel primo tempo)., ma l'inizio è stato davvero negativo. Tra i nuovi acquisti Pavlovic super promosso, Abraham idem, così come Morata, Fofana aspettiamo di vederlo un po' di più, mentre Emerson Royal è super bocciato.E' un episodio del quale avremmo fatto volentieri a meno. Bisogna fare il salto di qualità anche da questo punto vista, quello della maturità. Se pensiamo alle ultime gare, una volta c'è Leao che zittisce il pubblico dopo un assist, poi l'episodio del cooling break, quindi Theo polemico.