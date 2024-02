Milan-Slavia Praga, quando si gioca: data, ora e info sui biglietti

Il Milan giocherà gli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Un sorteggio benevolo per la formazione rossonera di Stefano Pioli, che disputerà l’andata a San Siro, per poi volare in direzione Repubblica Ceca per il ritorno.



QUANDO SI GIOCA - Giovedì 7 marzo 2024 il Milan gioca l'andata degli ottavi di Europa League contro il Slavia Praga. I quarti di finale di Europa League 2024 saranno invece in palio una settimana dopo, giovedì 14 marzo.



A CHE ORA SI GIOCA - L'UEFA non ha comunicato l'orario per la partita tra Milan e Slavia Praga.



BIGLIETTI E PREZZI - Il Milan non ha ancora annunciato quando saranno disponibili i biglietti per la partita interna di Europa League contro lo Slavia Praga. Il club di Via Aldo Rossi annuncerà i prezzi dei biglietti per la partita contro il Slavia Praga nei prossimi giorni. Il costo della partita di Europa League potrebbe ricalcare quello dei playoff contro il Rennes. Ciò che sappiamo è che inizialmente la vendita sarà dedicata ai possessori dell'abbonamento per le partite casalinghe dei rossoneri e in seguito, se ancora disponibili, i biglietti saranno in vendita libera per tutti.



DOVE ACQUISTARLI - I biglietti per Milan-Slavia Praga possono essere acquistati, una volta disponibili, sul sito singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e attraverso i circuiti Vivaticket nelle biglietterie fisiche di tutta Italia.