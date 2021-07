Ogni settimana ne mettono uno nel carrello. Dopo Maignan e Tomori, è toccato a Tonali. Una trattativa complicata, ma il gesto di Sandro che si è decurtato 400 mila euro di stipendio, da 1.600 a 1.200,è stato decisivo per accelerare l’operazione. Altre grandi manovre, nel week end, permetteranno ai tifosi del Milan di salutare il nuovo contitolare del ruolo di centravanti,Olivier Giroud, che, già lunedì, potrebbe essere a Milano per le visite medicheAlmeno questi gli ultimi rumors.Una trattativa ben gestita diplomaticamente perché è stato importante tenere buoni i rapporti con il club inglese.Nel Chelsea, gioca infatti anche un altro grande obiettivo del centrocampo milanista,Prossimo tassello sul quale i plenipotenziari rossoneri stanno lavorando è Brahim Diaz. Previsione di chiusura stabilita entro i primi giorni della prossima settimana. Anche sul fronte dei rinnovi è notizia delle ultime ore l’accordo di Davide Calabria, che indosserà la maglia del Milan fino al 2025. Ingaggio di 2,6 milioni di euro bonus compresi.a volte prudente, ma a volte rapida nelle decisioni. Questa la cronaca.da affiancare ai due Campioni. Stefano Pioli ha già lanciato intanto un chiaro messaggio, invocando soprattutto qualità, qualità e ancora qualità. Dopo l’acquisto di queste tre figure, capiremo dunque le ambizioni del Milan 2021-2022. Squadra che parte però con un grande vantaggio, possedendo infatti una chiara identità e una precisa visione di gioco. Nella griglia di partenza, lo metteranno come sempre in terza e quarta fila. La lezione degli ultimi due anni probabilmente non è stata sufficiente ai critici e agli scettici, maMolti ben informati erano sicuri che avesse lasciato il Milan, perché forte di un accordo con un altro Club, anzi addirittura avesse già firmato. Forse il Barcellona, ma non lo ha mai acquistato. Forse la Juventus, ma non lo ha mai acquistato. Forse il PSG, che finalmente lo ha sottoposto alle visite mediche.Ne parleremo quando verrà diffuso un comunicato ufficiale. Intanto Gigio Donnarumma è in finale con l’Italia, che giocherà contro l’Inghilterra e si conferma fra i portieri più forti del mondo. Aggiornamenti al prossimo bollettino del 16 luglio.