Milanmania: Fonseca promosso a pieni voti, tutti i top e i flop della tournée

: zero sconfitte contro avversari importanti, solo vittorie (l'ultima nella notte ai calci di rigore) e soprattutto ottime indicazioni a livello di gioco. Diciamo la verità,considerato il cartello lavori in corso per una squadra che è ancora un cantiere,, portierino che promette davvero molto bene,, che spero resti (La Società ascolti Fonseca) e poi, che speriamo possa fare una stagione decisamente diversa rispetto alla scorsa.: ancora oggetto misterioso, da valutare se sia meglio tenerlo o mandarlo a giocare., probabilmente non adatto al modo di difendere di Fonseca,: se non gira, la difesa non gira e, che in poche partite ha già fatto vedere la sua mano, seppur con non tutti i giocatori che invece avrà a regime., a maggior ragione senza l'innesto più importante: a 10 giorni dall'inizio del campionato,, il Fofana di turno (sperando di non perderlo).: lo dicevamo un anno fa, quando pensavamo che Krunic non fosse adatto, lo abbiamo ripetuto a gennaio quando speravamo che il bosniaco potesse essere sostituito, e lo sosteniamo da settimane, fin qui invano.