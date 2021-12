! Peccato perché sono convinto che ilsia più forte di alcune squadre qualificate agli ottavi. Tanti i motivi legati a una dolorosa eliminazione. La forza e la caratura internazionale delle avversarie,. Senza, al minuto 95 del match di San Siro,, la classifica avrebbe visto i rossoneri affrontare la sfida decisiva, a pari punti con il Porto e a più tre sui madrileni. Un'altra vita!Questo percorso in Coppa ha certamente confermato ai dirigenti rossoneri chele strategie fin qui studiate stiano dando buoni risultati, viste le due partite dominate contro i “colchoneros”. In pochi mesi, il Milan è tornato poi squadra da alto vertice, in campionato, ma ora si tratta di lavorare per migliorare la rosa in vista delle prossime sfide di Champions League., per avvicinare il livello delle squadre che, di fatto, formano già una ufficiosa “Superlega”. Parliamo dei, del, dele del, anche se i parigini stanno faticando più del previsto ad acquisire la giusta mentalità per primeggiare in Europa.. Magra, molto magra consolazione, per quanto mi riguarda, perché mi dispiace che la vocazione europea del Club milanista non possa essere ribadita negli appuntamenti di febbraio e marzo, anche a rischio di maggiori difficoltà in campionato.Chiudo con il mercato di gennaio. “Casa Milan” continua a ribadire che non sia previsto alcun acquisto di nuovi attaccanti, fidando nel ritorno die, già contro il Napoli, di. Un azzardo visto i precedenti problemi fisici degli attaccanti? Sì, secondo la maggioranza dei tifosi rossoneri, ma i plenipotenziari del mercato paiono di differente opinione. Si cerca invece un difensore centrale. Nessuna ipotesi se per sostituire Kjaer, in questi mesi, o un prospetto di titolare anche per la prossima stagione. Altra domanda, oggi ancora senza risposta, se si punterà su un prestito, probabile, o su un acquisto. Nomi ora non sarebbe serio avanzarli, mentre,. Pista complicata, ma affascinante perché verrebbe ricomposta la coppia dei titolari della nazionale danese.