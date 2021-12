. I rossoneri a San Siro perdevano contro il Liverpool, e qualche ora prima il Psg con quattro gol firmati Messi-Mbappé affondava il Bruges all'ultimo posto nel gruppo A con anche Manchester City e Lipsia.- La squadra belga esce dall'Europa e in casa rossonera si accende una lampadina:, classe 2001. Talento vero. Nell'andata con i parigini aveva lasciato il segno con una prestazione da protagonista: migliore in campo per distacco, novanta minuti di qualità e personalità. Il suo talento lo conoscono bene i rossoneri, che da tempo hanno cerchiato in rosso il suo nome nella lista dei giocatori seguiti in giro per l'Europa., e se il Bruges dovesse abbassare le pretese i rossoneri potrebbero valutare di fare un tentativo per questo gioiellino belga.- Nella stagione in corso ha totalizzato 7 gol e 6 assist in 25 partite, è un giocatore totale che dalla trequarti in su può giocare ovunque, al centro o largo sulle fasce.. E il Milan lì, a guardare. De Ketelaere è un talento che piace e continuerà ad essere monitorato nei prossimi mesi, soprattutto se il suo prezzo dovesse scendere.