La vittoria di ieri ha un peso specifico enorme, perché arrivata in 10 contro 11 dopo una grande prova di squadra in cui nessun singolo merita un voto negativo. Monumentale Giroud, ritrovato il grande Kjaer, sempre puntuale Maignan, positivo Pobega, in crescita De Ketelaere.



A rovinare l'entusiasmo è l'espulsione di Leao, che già ieri poteva costare punti e che rischia di condizionare la prossima partita contro il Napoli, in un momento in cui le alternative scarseggiano. A conti fatti, al portoghese è stato mostrato il rosso per due falli involontari. Il primo in un mondo normale non è mai giallo: nel caso Fabbri sembra abbia voluto fare il protagonista. L'attaccante vuole difendere la posizione: ok fischiare il fallo, no mostrare il cartellino. Tra l'altro poco prima un episodio analogo, con Djuricic che smanaccia sul volto di Calabria (poi rimasto a terra), era passato in cavalleria. Sul secondo giallo, rileviamo un paradosso: e cioè che un gesto raffinato come la rovesciata possa portare all'espulsione. Rafa è stato imprudente, ma visto come era arrivato il primo giallo, l'arbitro avrebbe anche potuto chiudere un occhio sul secondo. Resta la rabbia, se pensiamo che in Atalanta-Milan l'intervento killer di Hateboer proprio su Leao meritò appena un'ammonizione: un controsenso incredibile, un gran peccato per il Milan che dovrà preparare il big match contro Spalletti senza il proprio giocatore più forte. Dopo un episodio del genere è incomprensibile come Giampaolo si possa lamentare dell'arbitraggio: polemiche inaccettabili.