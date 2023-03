: la chiave della brutta prestazione con laè da trovare proprio qui. Checchè ne dica Pioli, che non può dire diversamente,Ora c'è bagarre per i primi 4 posti e in questo senso è stato un ko purtroppo pesante.Vorrei discutere però di alcuni singoli e dico ''. Mi sembra ci sianei confronti di questo giocatore, che a oggi, intendiamoci, ha deluso tantissimo, però non si può ignorare cheIn particolare a Firenze è stato, eppure in molti lo descrivono come il peggiore in campo, come se fosse stato lui la causa di una brutta prestazione di squadra. In 83 minuti di gioco ha totalizzato 5 dribbling riusciti su 5 tentati, 33 tocchi, 80% passaggi riusciti,, 8 contrasti a terra vinti su 10, un salvataggio e 3 contrasti. I numeri descrivono fino a un certo punto le prestazioni, ma almeno su questo converrete con me che sono dati molto positivi.non in serata, Theo (gol a parte) fuori dal gioco,osceni e anche un centrocampo sottotono rispetto agli standard. Puntare il dito anche questa volta contro il 21enne belga è puro esercizio di accanimento. Io non ci sto. Io mi chiamo fuori e difendo un ragazzo che a quell'età ha ancora il diritto di sbagliare. A differenza ad esempio di compagni comeA questo proposito, in estate andranno prese decisioni nette: chi non è da Milan, dev'essere spedito. A oggi Rebic e Origi sembrano due pesi più che due risorse. Su De Ketelaere il giudizio va ancora sospeso: ripeto, a Firenze è stato uno dei meno peggio. Continuare ad accanirsi contro di lui è clamorosamente sbagliato.