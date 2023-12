Con un piede e mezzo fuori dalla Champions League e sei punti di distacco dall'Inter in campionato, ilsi presenta alla sfida coldi questa sera alle 20:45 con un unico risultato a disposizione: la vittoria. Il problema è che l'emergenza infortuni prosegue, e ha falcidiato la difesa: per i due posti in mezzo al reparto ci sono soloe il primavera Simic. Che però non viene lanciato allo sbaraglio: si adatta, con l'inserimento di Florenzi a sinistra. Non vanno meglio le cose in attacco, perché giocano, gli unici tre a disposizione. Dall'altra parte, il solito Frosinone che corre frizzante a ridosso della zona Europa:e compagni cercheranno di fare la partita anche a San Siro.Ilè rimasto imbattuto in 32 delle ultime 33 partite di Serie A contro squadre neopromosse (23V, 9N), l’unica sconfitta dei rossoneri nel periodo contro squadre provenienti dalla Serie B è stata contro lo Spezia il 13 febbraio 2021 (0-2).Ilha conquistato 18 punti nelle prime 13 partite di questo campionato, quota che i ciociari avevano raggiunto al più presto alla 23ª gara stagionale in Serie A (nel 2015/16, 19 punti in quel caso).Dopo otto partite disputate in questo campionato, Lukaè ancora a secco di gol, nei maggiori cinque campionati europei non era mai rimasto senza reti nelle prime otto partite stagionali. Dopo aver segnato un gol nella prima partita contro una squadra neopromossa in Serie A (14/08/2022 contro la Cremonese), il classe ‘97 non è riuscito a segnare nelle ultime cinque.Tra i giocatori che hanno realizzato più di cinque reti nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione, solo Evan Ferguson (19/10/2004) e Jude Bellingham (29/06/2003) sono più giovani di Matías(15/04/2003); senza i sei gol dell’argentino il Frosinone avrebbe cinque punti in meno, in questa Serie A solo Lautaro Martínez e Domenico Berardi (entrambi otto) hanno portato più punti alla propria squadra.