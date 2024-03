Milanmania: il 2° posto non dà trofei. Pulisic top, Chukwueze flop, ma non sarà un De Ketelaere bis

Andrea Longoni

Il Milan vince, la Juve pareggia e i rossoneri sono così secondi in classifica: meglio che terzi, ma è una posizione, forse va ricordato, che non dà nessun trofeo. Ti dà l'idea piuttosto del fatto che questa squadra nonostante non stia vivendo una grandissima stagione e non abbia una grande espressione di gioco, evidentemente è forte e ha tante potenzialità (oltre a essere in generale un campionato un po' mediocre).



Vorrei sottolineare ancora una volta, ancora di più, la bontà dell'operazione Christian Pulisic: pagato una ventina di milioni, con la sensazione che a 25 anni qualche step, di consapevolezza, lo possa ancora realizzare. Appena arrivato si è preso subito il Milan, con una stagione fin qui straordinaria. In Serie A 8 gol e 6 assist, un sigillo anche in Champions e in Europa League: arrivato a doppia cifra di reti, 10, e a 7 assist totali. Qualcuno faceva ironia su Capitan America, sostenendo che fosse stato preso con l'obiettivo di vendere più magliette negli USA. Acquistato semmai per dare una svolta alla fascia destra, la grande mission estiva: lo scorso anno tra Saelemaekers e Messias era evidente la necessità di portare anche gol e assist da quella parte e non soltanto dalla fascia sinistra di Leao.



Missione compiuta grazie all'affare Pulisic, non all'operazione Chukwueze: pagato 20 milioni più 8 di bonus (che non credo verranno raggiunti tutti) a oggi purtroppo è l'altra faccia della medaglia della fascia destra. Oggi è un flop di mercato: l'esperienza De Ketelaere insegna che un altro anno bisognerà concederglielo. Mentre Pulisic è sempre dentro la partita, non fa mai mancare prestazione, qualità, corsa e impegno, quello che abbiamo visto fino a oggi del nigeriano è molto diverso: qualche lampo ogni tanto, perchè i colpi li ha, ma quasi sempre deludente a livello di prestazione e fuori dal gioco. Per Chukwueze 22 presenze, 2 gol e un assist: in Serie A è fermo appunto a un solo assist, statistica che ricorda il De Ketelaere dello scorso anno. L'ex Villarreal sembra più vivo: ma per lui, a differenza di CDK, non è un problema di personalità, piuttosto di difficoltà a inserirsi da un punto di vista tattico. Forse anche qualche atteggiamento in allenamento, si dice, non lo ha aiutato. La speranza è che possa finire meglio la stagione, oppure svoltare nella prossima. Insomma Pulisic acquisto top, il nigeriano (a oggi) decisamente flop.