. Il ciclo finisce quando un tecnico non è più in grado di incidere positivamente sulla squadra: oggi l'allenatore è un fattore molto negativo, per due elementi e cioèQuesti sono, la serie di problemi muscolari ormai è lunghissima. Come detto ieri da Pioli, che ci è arrivato tardi o forse prima non voleva ammetterlo pubblicamente,. Ci sono responsabilità e di questo deve rispondere proprio il tecnico. E' diventata un'ecatombe, un fattore estremamente penalizzante.. L'idea di difendere alti prima con l'Inter, poi con la Juve e pure col PSG.: modulo buttato lì, clamorosamente bocciato poi dai fatti. Col PSG vinci una grande gara, che evidentemente è stata una vittoria purtroppo illusoria. Ieriin panchina perchè deve riposare, poi però entra all'intervallo, ma fuori posizione. Hai un terzino di ruolo (oltre che esperto) in panchina, cioè, ma preferisci adattare un altro giocatore fuori ruolo non per necessità ma per scelta. Il tutto perché dall'altra parte c'è, avessi detto Mbappè. Stavi per vincere una gara in campionato dopo oltre un mese:Ci vuole anche un po' di furbizia:. In ogni sconfitta o pareggio con rimonta c'è sempre stata la componente infortuni e la componente scelte sbagliate. Il momento di crisi nera sta dicendo che bisogna cambiare.. Intanto lo scudetto è andato e proseguendo, non a giugno, quando rischia di essere troppo tardi.