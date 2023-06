: è chiaro che certe cose le avremmo evitate volentieri, però bisogna affrontare il futuro con determinazione e, se possibile, anche un po' di speranza.. A regime mi auguro, perchè no, che il Milan possa essere più forte dello scorso anno (anche se l'uscita di Tonali è stata dolorosa).. Dopo la delusione Origi, eviterei di sostenere che chi arriva dalla Premier poi in Italia fa faville. Ma: a questo proposito, se vi va, vi invito a riguardare gli highlights della sfida di Champions tra Milan e Chelsea e noterete quanto abbia giganteggiato in mezzo al campo. Bisogna fare ancora molto ma finalmente sembra siano giorni caldi non soltanto per le temperature ma anche per il mercato del Club rossonero., ma più per ragioni economiche (parametro zero) e d'immagine. E' chiaro che l'immagine e la considerazione da fuori non finiscano in campo, però, che va rinforzato come si deve.. Sul primo il Milan non è disposto a partecipare ad aste: la dirigenza stabilisce un valore e difficilmente si sposta dalla propria valutazione, prendere o lasciare. Sarebbe un rinforzo di livello, anche per l'importante quota gol. Dovesse sfumare, resterebbe soltanto un nome importante, quello appunto del laziale: giocatore fortissimo, pallino di Pioli che già lo aveva allenato alla Lazio.