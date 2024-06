AFP via Getty Images

Milanmania: Inter e Juve insegnano, sul mercato servono anche italiani ed esperienza

Andrea Longoni

39 minuti fa



Dispiace vedere la Nazionale senza giocatori del Milan: cosa, questa, che proprio non mi va giù. Intanto è un fatto storico, perché non accadeva dal 1938 che i rossoneri non fornissero nemmeno un calciatore all'Italia, per Europei o Mondiali.

Dispiace non solo per il gusto di vedere un proprio giocatore nella Nazionale che si tifa, ma soprattutto perché le grandi squadre hanno sempre avuto uno zoccolo duro di italiani. Se guardiamo altrove, nell'Inter ci sono diversi italiani (e anche molto validi), così come nella Juventus, che punta anche sul mercato alcuni azzurri molto interessanti.



Per il Milan non è così: nella scorsa stagione tra le proprie fila c'erano Mirante, Sportiello, Calabria, Florenzi, Gabbia, Pobega, Terracciano oltre a Caldara. Solo il 20% della rosa era italiano, giocatori tra l'altro non di alto livello: nessuno ha gridato allo scandalo perché non è stato convocato un rossonero che meritava la chiamata. Ibra aveva parlato di Gabbia, ma ci può stare che non sia stato convocato da Spalletti.







In attesa che il mercato possa decollare, tra le varie mission c'è quella di provare a formare uno zoccolo duro di italiani, o quanto meno iniziare a formarlo. Ibrahimovic una settimana fa ha dichiarato che tra gli obiettivi del club ci sono anche degli italiani, ma al momento, stando alle cronache di calciomercato, non sembrano esserci i radar rossoneri su giocatori azzurri e questo è un peccato. Speriamo che a regime questa tendenza sarà invertita.



Oltre all'italianità serve un'altra caratteristica, che adesso manca: e cioè l'esperienza. Ben venga la squadra giovane, ma i giovani da soli non vanno da nessuna parte. Lo insegna anche la storia recente del Milan: sono stati fondamentali giocatori come Zlatan, Kjaer e lo stesso Giroud, che oggi non ci sono più. Potrebbe addirittura partire Florenzi, l'unico giocatore di esperienza rimasto, i cui rapporti con Fonseca dai tempi della Roma non sono ottimali.



Servono giocatori anche trentenni, ma integri, che possano portare quel bagaglio che possa aiutare anche i compagni, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Cerchiamo di guardare di più, al di là dei ruoli, agli italiani e agli esperti: da questo punto di vista oggi il Milan è indietro e deve recuperare terreno.