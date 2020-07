La società ha già deciso. L’efficacia del lavoro di Pioli, sotto il punto di vista gestionale, tecnico, tattico e fisico è innegabile. Nei momenti più complicati e turbolenti, il tecnico parmigiano ha saputo calmare, spiegare, tranquillizzare, isolando la squadra, brava a concentrarsi sul lavoro a Milanello, allontanando rumors e distrazioni. L’allenatore rossonero è stato bravo e flessibile a cambiare schema e moduli, adattandoli all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Sono cresciuti forma e morale di Rebic, ma. L’ivoriano non deve più rincorrere, ma solo...correre, conservando così quella lucidità indispensabile anche negli ultimi 20 metri.. Va sempre in crescendo, emergendo negli ultimi minuti delle partite grazie appunto ad un'evidente superiorità fisica. Eppure tutto questo non sarà sufficiente.. Nessuna firma, ancora qualche piccolo interrogativo, ma dovrebbe (uso un prudente condizionale) essere Ralf Rangnick il prossimo allenatore del Milan. L’interrogativo per me più doloroso è però un altro: un Milan con o senzaIl Campione svedese ha dimostrato, in questi mesi, la lucentezza imperitura della sua classe, confermando il suo carisma, il suo attaccamento alla squadra, il suo spirito di sacrificio e il suo amore infinito per il Milan., permettendo ai dirigenti di spendere denaro ed energia in altri settori meno forti. Mi auguro che capiscano quanto formidabile e entusiasta sarebbe l’impatto con la tifoseria rossonera, in caso di annuncio del prolungamento del suo contratto ancora per un anno. Qualcuno potrebbe obiettare: forse proprio Rangnick non lo ritiene funzionale al suo progetto. Sarebbe certamente una brutta partenza per lui. Ma qualora il tecnico tedesco affermasse che nessun allenatore potrebbe rinunciare a un Campione che ancora fa la differenza, beh - a livello mediatico - partirebbe invece con il piede giustissimo. Altri pensano che magari sarebbe Zlatan a rifiutare qualsiasi offerta. Sbagliato! Ibra ha tanta voglia di giocare un altro anno, si sente bene, ama Milano, il Milan e i suoi tifosi.