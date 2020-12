. Sono stati bravi e reattivi i dirigenti del Milan a cogliere l’attimo, acquistando dopo una trattativa-lampo, già protagonista a San Siro nel Bodo Glimt.. A dire il vero, lo scouting del Milan, gestito da, seguiva da tempo il biondo attaccante. Non è stato difficile convincere dunque i plenipotenziari del mercato delle qualità di Hauge, oggi una splendida realtà dai grandi numeri. Ha disputato solo undici partite, due partendo dal primo minuto, con 3 gol realizzati e un assist.. E’ stato lui, con, a trascinare il Milan in una serata nata male e continuata peggio, prima a causa della rete del Celtic poi per l’infortunio di, certamente assente nei prossimi quattro o cinque incontri., che forse avrebbe dovuto risparmiare un’altra fatica allo stakanovista della difesa rossonera, firmerebbe per averlo nelle ultime due partite dell’anno con Sassuolo e Lazio.Intanto il Milan ha conquistato il primo traguardo volante della stagione, superando il girone di Europa League.. La testa però è già sul campionato, che vede i rossoneri comandare la classifica, anche senza il suo leader carismatico,, probabilmente in campo il 13 dicembre, avversario il Parma. Dovrebbe rientrare presto anche, per permettere a Pioli di contare sull’intero attacco. Ora il Milan dovrà essere ancora più bravo per supplire all’assenza di Kjaer, l’Ibra del reparto arretrato.Avevo confessato la mia preoccupazione riguardante la situazione contrattuale di, temendo che potesse subire contraccolpi sul piano delle prestazioni.. Il giocatore turco è tornato sui suoi eccellenti livelli tecnici, ma soprattutto conferma di essere un punto di riferimento della squadra.. Almeno fino a giugno, la squadra di Pioli potrà contare sul suo attaccamento alla squadra e sulle sue qualità tecniche. Nessuno vuole perdere energie a ipotizzare il futuro del turco, ma ora solo gustare le sue giocate, i suoi cambi di campo, i suoi calci di punizione.Apro una parentesi. Ogni settimana leggo che sarebbe quella buona per la firma di. Prevale l’ottimismo, ma le tempistiche dovrebbero essere lunghe, molto lunghe. Intanto però focus sulla Sampdoria, il prossimo ostacolo, la prossima partita. Tutti sui divani, davanti alla tv, ma sempre vicini a un Milan umile e intelligente. Che poi sono sinonimi!