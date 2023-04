E' il grande giorno, che manca da tanti anni. Madopo la gara persa a San Siro: se la prende con l'arbitro, quando il fattore arbitrale è assolutamente ininfluente sulla sconfitta della sua squadra. Anzi, al Milan mancava un rigore evidente per fallo in area su Krunic.Da lì, come quelli a Theo Hernandez e al suo piccolo figlio, sui quali preferirei sorvolare, anche perchè quei 4-5 animali non rappresentano la tifoseria del Napoli. E' un peccato, perchè è una partita di calcio ma sembra che tutto stia per arrivare tranne che una partita di pallone. Spalletti ci torna anche sabato, sostenendo che tutto il mondo abbia dato loro ragione, tranne i milanisti: come se quest'ultimi fossero dalla parte del torto e vivessero in un mondo tutto loro.In generale c'è stata una comunicazione di basso livello, sono stati veicolati messaggi volgari perchè privi di fondamento, è stata raccontata una realtà completamente opposta.In che mondo? E' stato proprio tutto il contrario. Qualcuno da area Napoli scrive che l'arbitro Kovacs verrà fermato per tutta la stagione: notizia che stranamente si legge soltanto lì. I tifosi vanno a sparare i fuochi d'artificio a notte fonda sotto all'hotel del Milan per disturbare il loro sonno. Cose imbarazzanti.nel non aver accettato la sconfitta dell'andata, ma anche nel non saper stare con garbo e stile sul palcoscenico più prestigioso d'Europa. L'hanno messa sulla rissa verbale e sulla tensione.. Per tutto questo, meriterebbero una bella lezione stasera sul campo...