Un collega mi ha mostrato gliche attendono le squadre, oggiGli ho risposto che non voglio perdere energie studiando gli impegni delle avversarie del Milan, ma piuttosto concentrarmi solo sul cammino dei rossoneri., guardando davanti, come ripeto spesso, per cercare di conquistare più punti possibili, senza distrazioni.Importante intanto il recupero, in settimana, di, anche se quest’ultimo non dovrebbe essere convocato. A proposito del Capitano, da “Casa Milan", sorpresa sui rumors che lo vorrebbero alla Juventus in cambio di. C, sul quale i dirigenti milanisti puntano forte. Potrebbe essere lui il primo acquisto della estate 2021, ma oggiprima di capire se il Milan riuscirà a tenere. In questa rubrica ,ogni settimana, potete leggere il borsino della situazione. Eccolo anche oggi ., situazione di totale stallo e sarà così probabilmente fino alla fine del campionato, ma non oltre., i dirigenti rossoneri. Quindi oggi non esistono operazioni di mercato, ma solo colloqui e sondaggi.La novità della settimana riguarda. Sembrava il più papabile per la fascia destra, anche se oggi al Marsiglia gioca più spesso da seconda punta. Poi le richieste del giocatore, in scadenza con il club marsigliese, e soprattutto del suo agente, sono risultate troppo elevate, per approfondire la trattativa. Dai rumors della stampa francese, però pare che oggi le pretese del francese si siano ridimensionate.per giocare a destra nel tridente d’attacco.Il Milan sta studiando anche la figura della punta centrale da affiancare a. Intanto, notizia delle ultime ore,, con protagonista femminile Marion Cotillard. Interpreterà la parte diLa notizia mi lascia totalmente indifferente. Entro la metà di aprile, forse già lunedì o martedì firmerà il nuovo contratto che lo lega al Milan almeno per un altro anno. È quello che interessa a me e ai suoi tanti tifosi.Se poi vincesse anche il Grammy Award, non sarei certo sorpreso!