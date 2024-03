Milanmania: Pioli male e colpevole, Cardinale fa bene a cambiarlo a fine anno. Di Bello? Sarri si ricordi di Dimarco

Andrea Longoni

Il Milan vince a Roma, ma oggi a tener banco sono le polemiche arbitrali a proposito della direzione di Di Bello. Prime pagine dedicate (Corsport ndr), un Lotito al veleno, Sarri e giocatori biancocelesti furiosi in campo e anche fuori. Sinceramente tutto questo grande scandalo io non l'ho visto.







E' chiaro che l'episodio che ha condizionato la partita sia stato il rosso a Pellegrini, ma in quell'occasione è stato sciocco e pollo il terzino della Lazio. Sarri dovrebbe prendersela col suo giocatore. Nel 2021 contro l'Inter i biancocelesti fecero gol con Dimarco a terra. Il tecnico liquidò tutto così: "Quando Dimarco resta in terra, la palla ce l'ha l'Inter: se qualcuno doveva metter fuori la palla, erano loro. C'è poco da dibattere: con un uomo per terra sono andati alla conclusione, noi abbiamo continuato a giocare e c'è un regolamento preciso. Queste scene si vedono solo in Italia, in Inghilterra si prosegue a giocare". Ottobre 2021, non 10 anni fa, con lo stesso regolamento di oggi. Se Pellegrini butta fuori la palla, poi il Milan te la restituisce con la rimessa. Andrei anche oltre rispetto alla richiesta di rigore sull'uscita di Maignan: non scherziamo. Mentre l'unica cosa che forse poteva evitare Di Bello è il rosso finale a Guendouzi: ci stava il giallo. Il grande scandalo insomma non c'è e ci tenevo a rinfrescare la memoria a Sarri e a tanti laziali.



Dopodichè analizziamo la prestazione: bene i 3 punti, ma il Milan non ha giocato bene. Il primo tempo è stato pessimo, nel secondo le cose sono andate un po' meglio, sfruttando anche la superiorità numerica, che però a tratti non si è vista. Zero idee di gioco, reparti slegati, centrocampo in difficoltà: rimpiango il bel gioco che si vedeva nell'anno dello scudetto e anche nella stagione precedente.



Poi Pioli ha preso una strada tattica diversa che non paga e in tutto questo i giocatori sono gli ultimi colpevoli. Checchè ne dica il tecnico, "Sono 2-3 mesi che giochiamo a buon livello", io non capisco come si possa essere soddisfatti di queste gioco. Con l'Atalanta era arrivata un'ottima prestazione, ieri decisamente no e così sarà dura fare strada in Europa League. Bene i 3 punti, per il gioco però ripassare un'altra volta. Cardinale nel forum a Londra ha di fatto pre annunciato che le strade tra Pioli e il Milan in estate si separeranno: ecco, mi sembra cosa buona e giusta.