Il momento è triste, è complicato, delicato ed estremamente desolante. Mai avrei pensato di trovarci in questa situazione dopo un inizio che era stato decisamente positivo.: ieri un cambio di modulo incomprensibile, in un momento in cui servirebbe semmai ripartire dalle certezze.Il Milan è sceso in campo dimostrando di non crederci, di non credere alla proposta tattica del suo allenatore, che ci sta mettendo del suo, sempre di più.Prima difendi troppo alto e prendi le solite imbarcate, poi ti fai rimontare dal Napoli complice cambi assurdi (vedi Romero),La squadra a suo modo sta parlando. O per reazioni quando ci sono dei cambi, o per dichiarazioni forti, come Calabria post PSG, o Florenzi ieri, che chiede a tutti di remare nella stessa direzione: come ad ammettere che qualcuno nel frattempo si sia staccato dal gruppo.Il momento è molto delicato e i numeri sono disastrosi. 3 sconfitte nelle ultime 4, oltre a un pari che somiglia tanto a una gara persa. L'Udinese non vinceva in campionato da maggio. Il Milan ha 4 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, ha realizzato 6 reti in meno e ne ha subita una in più: tutti gli indicatori sono in negativo.Così non si può più andare avanti: l'Inter ha guadagnato 8 punti in 3 gare, col risultato che oggi non si può più parlare di scudetto. Semmai ora bisogna guardarsi alle spalle.. Il ciclo di Pioli è giunto al capolinea, perchè non riesce più a incidere sulla squadra: i segnali sono troppi e sono pure evidenti.