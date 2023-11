: una inquietante riedizione di quello che nella passata tormentata stagione ha a lungo balbettato, perdendo ben presto contatto dai vertici della classifica e letteralmente crollato prima nel mese infernale tra gennaio e febbraio e spentosi pure nel finale, complici le fatiche di Champions League. Una squadra facile da colpire col solito copione: difesa e ripartenze, aggiungendoci una spruzzata di palle inattive.e, se a Giroud non si può chiedere di tirare letteralmente la carretta a 37 anni compiuti, da Leao (a secco da 6 gare consecutive e ancora fermo allo scorso anno in Champions) a Pulisic (unica luce in questo momento, stasera mancava per infortunio), passando per Okafor (ultimo centro con la Lazio) e i misteriosi Chukwueze, Romero e Jovic,- Tolta la doppietta del centravanti francese contro il Napoli, ad interrompere un digiuno di due mesi,Anche nell’ultima partita prima della sosta, era stato un guizzo in extremis di Pulisic a risolvere una partita complicata come quella col Genoa, arrivata a pochi giorni di distanza dalla scena muta di Dortmund: che si tratti di sprechi clamorosi, come col Newcastle e in altri appuntamenti di inizio stagione o dell’il Milan continua ad incontrare le ataviche difficoltà contro avversari che fanno molta densità e che difendono col blocco basso. Senza però rinunciare a ripartire. Pioli non ha ancora trovato la chiave di volta e nemmeno l’aggiunta di calciatori di maggiore qualità e teoricamente con più gol nei piedi di chi è partito (Brahim Diaz, Saelemaekers, Messias) ha portato benefici. E’ solo un problema di uomini o di soluzioni tattiche che oggi risultano gravemente deficitarie?Che la affannosa ricerca di un vice di Giroud negli ultimi giorni, se non nelle ultime ore, del calciomercato estivo avesse celato la legittima preoccupazione di aver sottovalutato la questione, appare altrettanto chiaro. In tal senso,reduce da una serie di stagioni che definire sottotono sarebbe eufemistico e subissato a più riprese dai fischi di San Siro, prima e dopo il cambio con Okafor. Un calciatore arrivato con pochissime pretese e che sta rendendo ancora meno di quanto ci si potesse aspettare.La finestra di gennaio è da sempre infida ed infingarda, perché raramente si colgono occasioni a prezzi ragionevoli e ancora più raramente si individuano i correttivi ideali ai propri limiti. Il Milan di Furlani e Moncada non vuole farsi cogliere impreparato a gennaio eed è fermo ad appena due reti da inizio campionato. Appena 18 i minuti concessi dall’allenatore del Lille Paulo Fonseca contro il Monaco, appena uno nell’ultima sfida contro il Marsiglia di Gattuso. Un’analisi superficiale, certo, ma che possa essere il centravanti canadese l’unica panacea a tutti i mali rossoneri è esercizio velleitario. La crisi offensiva del Milan nasce da molto più lontani, sono i numeri a dirlo.