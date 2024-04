Milanmania: Pioli ragiona come Zeman, non può essere l'allenatore del Milan. Arbitri, che imbarazzo

Ogni domenica mattina una squadra si alza e sa che se affronterà il Milan potrò fare uno, due, o forse anche 3 gol, ma è successo anche 4. E questo è il peccato originale della stagione: aver preparato una fase difensiva da squadra di media classifica, a volte anche di bassa classifica. E tutto nasce da un concetto (a mio avviso clamorosamente sbagliato) di Stefano Pioli per cui quest'anno l'obiettivo del Milan è cercare di fare un gol in più degli avversari. Strategia, chiamiamola così, che non sempre funziona.



La notizia è che fai 3 gol e non ti bastano per superare la penultima in classifica, perchè ne hai presi 3. I numeri dietro sono disastrosi: in trasferta i rossoneri hanno la quarta peggiore difesa, peggio hanno fatto solo Frosinone, Salernitana e Sassuolo. Nel campionato, in generale, solo 11 squadre hanno preso più gol del Milan, che ne ha incassati ben 37. Il paragone con l'Inter, ma anche la Juventus, risparmiamocelo. Al 'vertice', solo il Napoli, con 40, ha fatto peggio, in un'annata decisamente negativa.







Poteva e doveva essere una stagione migliore. Indipendentemente dal ritorno di giovedì contro la Roma, credo che Pioli stia dimostrando di non essere più allenatore da Milan. Lo è stato, ma ora non lo è più. Se siedi su una panchina così importante, non puoi ragionare da Zeman. Si sa, i campionati li vincono le squadre che prendono meno gol. Aver quasi ignorato la fase difensiva è stato un errore gravissimo.



Dopodichè ieri i rossoneri avrebbero potuto anche vincerla la partita: i 2 fuorigioco fischiati a Chukwueze sono molto particolari, soprattutto il secondo. Qui l'immagine non chiarisce per niente, anzi alimenta il dubbio. Ieri sera a 'Open Var', trasmissione nata per chiarire gli episodi come questo, i rappresentati arbitrali avrebbero dovuto spiegare la singolarità di quella immagine. Non lo hanno fatto, forse per imbarazzo: così facendo hanno alimentato le perplessità e il sospetto su un episodio che, senza spiegazioni, pare grave.