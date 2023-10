, una delle peggiori da quando è rossonero, ma può capitare. La partita di: non deve più capitare, perché ormai è una costante quest'anno e non va bene,e a chiuderla con un pari, rischiando oltretutto l'ulteriore beffa last minute.: non so cosa faccia in allenamento, ma in campo è sembrato parecchio. Forse va bene per gli ultimi dieci minuti.Sul 2-0 contro il Napoli aggiungere un centrocampista sarebbe stato segnale di umiltà., perché Romero ha abbassato di molto il livello della squadra.Il francese, in serata di grazie, non andava mai sostituito. Il portoghese nonostante tutto andava tenuto., troppi, troppi. Non se ne può più. Soltanto ieriout per affaticamento (che rientra nella sfera muscolare),(botta o altro problema muscolare), oltre che(contrattura, quindi muscoli).(non all'altezza) fuori per un evento traumatico chiaramente non lo addebitiamo a Pioli e al suo staff. Infortuni che, con quelli dei vari, hanno contribuito in maniera determinante alla rimonta del Napoli.