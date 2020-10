La pioggia, sottile, continua, gelata, arriva direttamente dalla mia destra, dal vicino Atlantico.. I 13 sopravvissuti a infortuni e epidemie hanno lottato in queste settimane per arrivare in Europa e partire bene in campionato. Obiettivi raggiunti, ma i giocatori sono allo stremo.soprattutto per una ragione: il ragazzo non ha mai giocato, anche nelle ultime apparizioni in Primavera, come punta più avanzata ma in appoggio al centravanti o come trequartista. Non è dunque il primo colpevole per la scarsità di tiri in porta, anzi ha lottato, difeso, sputato sangue ma, in quella posizione, non lo vorremmo più vedere,Tante giustificazioni per Maldini, nessuna perDalla tribuna ho potuto osservarlo anche a palla lontana. Fermo, corsa lenta e indisponente, rientri dal fuorigioco quasi per inerzia.Una offesa ai compagni, alla proprietà che lo paga, ai tifosi, al calcio, allo sport. Il portoghese e’ rimasto fermo a lungo.meglio metterlo sul mercato.Siamo agli ultimi giorni e si riflette su quali mosse potrebbe effettuare la dirigenza milanista. Si continua a puntare sul difensore centrale, ma viste le prestazioni di, ieri gigantesco, e, con il prossimo ritorno die di Musacchio, si va sul mercato per prendere un futuro grande centrale oppure si opti per altri reparti. Manca una alternativa a, ieri stanchissimo, ma si e’ preferito lui a, quindi ritenuto. Si valuti se, buono ieri come sempre in questo mese, edebbano essere i titolari.A centrocampo si punti su, ed e’ stato un peccato non cederea 8 milioni al Friburgo. Più che un difensore centrale, il Milan deve cercare una punta centrale, dopo l’acquisto di, un eccellente rinforzo. Rebic a Crotone ha faticato, affidarsi a under 20 sembra prematuro,, dunque si operi in quel settore,. Non potrà pero’ giocare tutte le 7 partite in 22 giorni dal 18 ottobre all'8 novembre. E allora saranno guai!