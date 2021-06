L’epilogo della trattativa con Calhanoglu, riguardante il prolungamento del suo contratto, è stato certamente inaspettato per i dirigenti del Milan, che sono rimasti sorpresi per il suo passaggio all’Inter. Non è certo positivo per le casse di una società perdere un giocatore a zero. Se poi sono due e uno di questi addirittura passa alla rivale storica, beh è francamente troppo.Queste le ragioni che portano la trattativa con Kessie un fattore che vada oltre il semplice accordo con un giocatore della rosa.Il primo incontro tra le parti viene raccontato come totalmente negativo per l’ampia forbice tra domanda e offerta. Il Milan avrebbe offerto 3,5 milioni, comunque più che il 50% del vecchio ingaggio, contro una richiesta che oscillerebbe tra i 5 e i 6 milioni. Qualcuno però mormora che potrebbe essere anche maggiore.I plenipotenziari del mercato rossonero non sembrano avere molte soluzioni. Certamente quella di negoziare al ribasso le richieste dell’ivoriano,di avere uno dei leader tecnici della squadra anche per i prossimi anni. Senza possibili turbolenze, senza fatali esitazioni., pur bilanciato da una campagna di rafforzamento sempre ispirata da acquisti intelligenti, ben ponderati e compatibili con il momento storico del calcio. Ingaggi bassi e squadra forte comunque appare un evidente ossimoro. L’altra questione pressante riguarda Sandro Tonali, trattativa che qualcuno annuncia in dirittura di arrivo. I dirigenti di Casa Milan credono nel giovane centrocampista, che comunque è atteso da quel salto di qualità, che giustifichi l’alto investimento. Sarà un mercato molto lungo, dove la pazienza sarà determinante per arrivare a colmare quelle lacune ,che possono essere identificate ora nei due difensori di fascia, alternativi a Theo Hernandez e Calabria. Nel quinto centrocampista, favorito Bakayoko. Nell’attaccante di fascia destra, ma nessun nome è stato accostato al Milan. Fondamentale per gli schemi di Stefano Pioli l’arrivo di un numero 10, che concili corsa e qualità. Infine bisogna lavorare sulle due punte da affiancare a Ibrahimovic. Una dovrebbe essere Giroud,Molti ben informati erano sicuri che avesse lasciato il Milan, perché forte di un accordo con un altro Club, anzi addirittura avesse già firmato. Forse il Barcellona, ma non lo ha mai acquistato. Forse la Juventus, ma non lo ha mai acquistato. Forse il PSG, che finalmente lo ha sottoposto alle visite mediche. Sono passate cinque settimane dalla fine del campionato, eppure non si hanno ancora notizie di firme nemmeno da Parigi. Ne parleremo quando verrà diffuso un comunicato ufficiale. Aggiornamenti al prossimo bollettino del 2 luglio.