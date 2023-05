. Sconfitta contro la terz'ultima in classifica, che non vinceva da 8 turni. E' l'ottavo ko della squadra campione d'Italia in questo campionato: dato imbarazzante, ma non è il solo.Se hai lo scudetto sul petto è un andamento inaccettabile.Contro Spezia, Cremonese, Salernitana, Lecce, Bologna ed Empoli il Milan ha fatto solo 5 gol.Il doppio impegno non giustifica così tanti risultati deludenti in Italia, soprattutto nel 2023. C'è stata da parte sua una gestione del turnover evidentemente sbagliata.All'allenatore va addebitata una mancanza di gioco, anche perchè siamo a maggio e non a settembre quando le squadre sono ancora un cantiere.Non va bene: questa non è espressione di gioco. Il problema atavico della palle inattive, poi, non è ancora stato risolto. Così come quello degli infortuni: a Milanello ci sono sempre troppi stop muscolari. Ieri erano 6 i giocatori fermi ai box. Questo è un altro fattore da considerare.Non essere nei primi 4 oggi è grave e fa sorgere spontanea una domanda:. E anche questo, purtroppo, è molto indicativo.