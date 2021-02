Milano sta per tornare in zona arancione, anche se non sembra. Musica, drink, palloncini psichedelici e un centinaio di ragazzi che ballano a bordo dell’acqua, molti senza mascherina: tutto questo è avvenuto in Darsena sabato intorno all’ora di cena, complice il buio. Alle 22 la situazione degenera: alcuni ragazzi che stavano ballando sui gradoni hanno iniziato a picchiarsi, coinvolgendo poi altre persone fino a scatenare una rissa.