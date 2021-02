l'ha toccata leggermente sul gol subito, ma questo non è bastato per evitare la rete di Ronaldo. Per il resto sempre attento e parate fondamentali.sono numerose le incursioni di Ronaldo e Chiesa dalle sue parti, ma non perde quasi mai la concentrazione e riesce a chiudere gli spazi.qualche disattenzione in fase difensiva soprattutto ad inizio ripresa.si perde Ronaldo nel momento del momentaneo 1-0, ma soffre spesso le ripartenze veloci degli attaccanti avversari.una partita giocata sempre al massimo della concentrazione. Grande attenzione anche sui palloni alti e scelte di chiusura quasi sempre perfette.(dal 39' s.t.fatica un poco ad entrare in partita ed ha spesso difficoltà a trovare gli spazi giusti.(dal 24' s.t.entra in una fase davvero concitata della gara e lo fa con grande impegno. Prova a proprorsi con continuità, anche a costro di sbagliare la giocata.)qualche imprecisione sull'ultimo passaggio, che spesso pecca di qualche imprecisione. Meglio in fase difensiva, dove ripiega ad aiuto del reparto arretrato.(dal 1' s.t.entra e si rende subito pericoloso con le sue incursioni a tagliare la difesa avversaria.)prova a farsi vedere e a ricevere il pallone all'interno dell'area di rigore juventina, ma soffre la fisicità dei difensori avversari, che gli negano la conclusione finale.(dal 9's.t.quando entra spacca letteralmente il match per i suoi. Sempre al centro dell'azione, regala assist al bacio in quantità industriale, sino a quello del meritato pareggio di Barak. )partita da incorniciare, fatta di corsa, fisicità e grande tecnica. Una vera spina nel fianco per gli avversari, tenta sia da fuori che da dentro l'area la zampata del gol, che arriva meritatamente nel secondo tempo.non trova la rete, ma la sua pericolosità è comunque palpabile. Più a servizio della squadra, ma ugualmente prezioso.(dal 39' s.t.ancora qualche difficoltà a finalizzare l'azione, ma come sempre si mette a disposizione della squadra giocando anche di sponda.altra partita orchestrata perfettamente. I cambi sono stati fatti nel momento giusto con gli uomini giusti. Una squadra che gioca a viso aperto con tutte le avversarie,grazie allo spirito e al carattere del suo allenatore.