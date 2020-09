Clamorosa riduzione di pena, seppur esigua, decisa dalla Corte di Appello di Milano, per un 63enne condannato per aver sequestrato, picchiato e violentato la sua ex convivente: secondo i giudici, che hanno ridotto la sentenza da 5 anni a 4 anni e 4 mesi in "un contesto familiare degradato" l’intensità del dolo dei reati è attenuata dal fatto che l'uomo "era esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna".



I FATTI E LA RIDUZIONE DELLA PENA - Tutto risale alla notte dell'8 giugno 2019: a Vimercate, in provincia di Monza, il 63enne sequestra la donna nella loro roulotte e lì la picchia a e la violenta fino all'arrivo dei carabinieri il mattino seguente, allertati dalla figlia. La vittima è stata minacciata, anche di morte: il convivente le imputava tradimenti con altri uomini conosciuti su Facebook. Per questi reati il Tribunale di Monza in rito abbreviato aveva stabilito una condanna di 5 anni per l'uomo, condanna che adesso la Corte d'Appello di Milano ha ridotto a 4 anni e 4 mesi. Si deve "tener conto del contesto familiare e sociale" e addirittura "vale la pena ricordare" che quel contesto "era caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini, dall'imputato quasi favorite o comunque non ostacolate"