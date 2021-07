Notte di gioia, ma anche notte di follia nella Milano che ha festeggiato stanotte la vittoria dell'Europeo dell'Italia. Sono infatti quindi i feriti che si contano nella notte milanese di cui tre gravi in piazza del Duomo. Si tratta di tre ventenni che sono stati ricoverati d’urgenza, due dei quali in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta.



Sono un ragazzo 21enne di origine straniera ricoverato in codice rosso al Policlinico per una ferita all'addome dovuta all'esplosione di una potente bomba carta e un ragazzo di 22 anni che è stato portato invece al Niguarda per una ferita penetrante dovuta, probabilmente, a una transenna. Infine un altro 21enne ha invece subito in ospedale l'amputazione di tre dita di una mano per l'esplosione di un'altra bomba carta.