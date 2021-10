14.33 Arrivano importanti novità sull'incidente aereo verificatosi a San Donato Milanese: sono purtroppo morti tutti gli 8 occupanti del velivolo schiantatosi su una palazzina, che era in via di ristrutturazione e che - oltre ad essere un parcheggio per bus - avrebbe ospitato alcuni uffici. Non c'è stato scampo per il pilota e i 5 passeggeri, che erano diretti verso Olbia.



14.06 - Un incidente aereo (foto Ansa), le cui circostanze e cause sono tutte da chiarire, si è verificato nella tarda mattinata di oggi nella periferia sud-est di Milano, nei pressi della fermata della metropolitana di San Donato Milano. Un ultraleggero, decollato pochi minuti dall'aeroporto di Linate e chiamato al rientro per un presunto problema tecnico, è precipitato su una palazzina situata in via Marignano.



Secondo quanto ricostruisce l'Agi, il velivolo, diretto verso la Sardegna e con a bordo 8 persone, si sarebbe schiantato su un parcheggio multipiano. In fiamme, così come l'aereo e alcune macchine presenti sul luogo dell'incidente. Le forze dell'ordine, insieme ai vigili del fuoco e ad alcune ambulanze sono già intervenute sul posto.