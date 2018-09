La rabbia per il punto sprecato contro l'Inter probabilmente non passerà in tempi brevi, e in casa Fiorentina difficilmente nei prossimi giorni si analizzerà con serenità il lato positivo evidenziato dalla sfida di San Siro. A Firenze sta infatti crescendo la consapevolezza di aver allestito una squadra competitiva, composta da talenti e ragazzi giovani, allenati e plasmati da Stefano Pioli che è un ottimo allenatore in grado di lavorare benissimo con i giovani. Ho usato il termine plasmare non a caso, perché una delle mosse più importanti messe in atto dall'allenatore emiliano già nel finale della passata stagione è quella di adattare Nikola Milenkovic lungo l'out di destra, una mossa che, oggi sta dando ampiamente i suoi frutti.



ESTERNO 'ALLA STAM' SOTTO GLI OCCHI DELL'INTER - Spostare un difensore centrale puro, un ottimo marcatore e per di più roccioso di fisico sugli esterni difensive non è mai semplice. L'esperimento è riuscito poche volte in passato e si è raggiunta l'eccellenza solo in rare occasioni, come fu, ad esempio per Jaap Stam ai tempi di Lazio e Milan. E Milenkovic, per intensità, aggressività nel ruolo e soprattutto presenza fisica può raggiungere i livelli toccati dal centrale olandese. Anche a San Siro l'ex-Partizan Belgrado ha brillato sotto gli occhi dell'Inter (spettatrice interessatissima) annullando di fatto Ivan Perisic, mai realmente pericoloso.



UOMO PLUSVALENZA - Interessatissima perchè la prossima estate sarà sicuramente quella della cessione a cifre importantissime del centrale serbo blindato dalla Fiorentina nel corso dell'estate. Acquistato per circa 6 milioni di euro dal Partizan Belgrado, ha già moltiplicato otto volte il suo valore. Nel corso dell'estate la dirigenza viola ha rifiutato un'offerta ufficiale arrivata dall'Atletico Madrid da 40 milioni di euro. L'obiettivo? Venderlo nel corso dell'estate 2019 a cifre ben più elevate. Inter e Manchester City si sono avvicinate al suo entourage, l'Atletico Madrid non ha mai mollato la presa, ma in Italia il club più forte su Milenkovic è la Juventus. Nel corso della trattativa per portare a Firenze Marko Pjaca, il club bianconero ha chiesto e ottenuto dalla società viola di essere aggiornata sul futuro del difensore serbo. L'asta internazionale è pronta a scoppiare, per la gioia del dg Corvino che è pronto a segnare a bilancio un'altra, ennesima e importantissima, plusvalenza.