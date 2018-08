Nikola Milenkovic ha conquistato tutti da tempo. Deve ancora compiere 21 anni, eppure la Fiorentina ha trovato dalle parti di Belgrado un difensore di rara affidabilità costato poco più di 5 milioni dal Partizan: un autentico capolavoro, come il gol che ha aperto la stagione viola da parte di questo difensore già protagonista con la Serbia, capace di fare il terzino destro così come il centrale puro, una garanzia nella Fiorentina di Pioli che ha voluto puntarci forte.



MAXI AFFARE SFUMATO - In estate, l'Atlético Madrid di Simeone ha proposto 40 milioni di euro più bonus per averlo: offerta rifiutata dalla famiglia Della Valle, ma c'è di più. Perché la Juventus ha provato a lungo ad inserire una corsia preferenziale per Milenkovic nelle lunghe trattative con la Fiorentina per Pjaca: il croato sarebbe stato ceduto anche senza recompra qualora la Juve avesse avuto l'ok su un'opzione mai arrivata per Milenkovic, centrale che piace a Marotta e Paratici, già nella lista bianconera da tempo. E allora chissà che la Juventus non ritenti magari nella prossima estate per ringiovanire la difesa; ma la Fiorentina non vuole mollarlo, anzi quei 40 milioni rifiutati sono destinati ad alzarsi per la richiesta sul centrale serbo. Tutti pazzi per Milenkovic, Firenze se lo gode e continuerà a farlo a lungo.