Non solo Matthijs De Ligt: la Juventus scandaglia il mercato dei difensori e, come riportato da Tuttosport, sarebbe in vantaggio per Nikola Milenkovic della Fiorentina. La percentuale di un passaggio in bianconero - scrive il quotidiano - è de 35%, mentre a seguire ci sono Manchester United e Bayern Monaco. Un 5% è riservato a ulteriori sorprese, con la società viola che non figura tra le possibili opzioni nel futuro del serbo.