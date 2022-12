Intervistato da TLN TV, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato della sua passione per il fantacalcio e svelato parte della sua rosa, mostrandosi particolarmente orgoglioso dell’attacco costruito.



“Ho fatto una squadra fortissima quest’anno, se non vinco stavolta smetto di giocare. In attacco ho Ciro Immobile, Lautaro Martinez e Domenico Berardi giocando a 10, ho fatto un attacco mostruoso. Se mi sono preso? Certo".