Alla vigilia dell’esordio nei Mondiali contro il Brasile, il difensore della Fiorentina e della Serbia Nikola Milenkovic ha parlato nella consueta conferenza stampa assieme al ct serbo Stojkovic. Questi i temi affrontati dal centrale classe ’97:“Quando ero ai Mondiali quattro anni fa, i preparativi erano più lunghi e quella era la parte bella. Sicuramente il Brasile è il favorito non solo per il primo posto nel girone, ma anche per la vittoria del Mondiale, ma noi crediamo in noi stessi, nelle qualità che possediamo e siamo concentrati soprattutto sulla nostra prestazione. Hanno grandi giocatori in tutte le posizioni, il pericolo non è solo di Neymar, ma ripeto, stiamo guardando noi stessi. Rispettiamo tutti, ogni rivale, ma crediamo che con la nostra organizzazione di gioco, l’approccio responsabile e disciplinato, l’idea e la qualità di ogni individuo, possiamo ottenere un risultato positivo”.Ha poi spiegato cosa prova ad essere al suo secondo Mondiale: “Questo è il mio secondo Mondiale, ho quattro anni in più, sono più esperto, molto più maturo, il che è naturale. L’ultima volta che abbiamo perso contro il Brasile non è stato piacevole, dovevamo vincere per passare il girone ma abbiamo perso 2-0. Ma ora le circostanze sono completamente diverse, abbiamo fatto un ottimo percorso: se ripetiamo le nostre caratteristiche possiamo fare risultato”.Infine ha concluso parlando degli obiettivi di squadra: “L’obiettivo primario è superare il girone e non dobbiamo andare troppo lontano ma concentrarci sulle prossime partite. Non sarà facile, il girone è difficile per noi, ma dobbiamo dare il massimo per rendere la nostra gente orgogliosa e felice, sono sicuro che ogni individuo del team farà del suo meglio. Qualcuno parla del titolo? Non siamo infastiditi da questa storia. Siamo concentrati su ciò che c’è tra noi e non ci disturba”.