Giovanni Ferrero (Ferrero): 38,9 miliardi di dollari Giorgio Armani (Giorgio Armani SpA): 11,1 miliardi di dollari Silvio Berlusconi e famiglia (Fininvest): 6,8 miliardi di dollari Massimiliana Landini Aleotti e famiglia (Menarini): 6,7 miliardi di dollari Piero Ferrari (Ferrari): 5,5 miliardi di dollari Sergio Stevanato e famiglia (Stevanato Group): 5,5 miliardi di dollari Patrizio Bertelli (Prada): 5,4 miliardi di dollari Miuccia Prada (Prada): 5,4 miliardi di dollari Luca Garavoglia (Campari): 4,1 miliardi di dollari Giuseppe De’ Longhi e famiglia (De’ Longhi): 3,9 miliardi di dollari Francesco Gaetano Caltagirone (Caltagirone): 3,8 miliardi di dollari Giuseppe Crippa e famiglia (Technoprobe): 3,5 miliardi di dollari; Rocco Basilico (Dolfin-eredi Del Vecchio): 3,5 miliardi di dollari; Claudio Del Vercchio (Dolfin-eredi Del Vecchio): 3,5 miliardi di dollari; Clemente Del Vecchio: (Dolfin-eredi Del Vecchio): 3,5 miliardi di dollari; Leonardo Maria Del Vecchio: (Dolfin-eredi Del Vecchio): 3,5 miliardi di dollari; Luca Del Vecchio: (Dolfin-eredi Del Vecchio): 3,5 miliardi di dollari; Marisa Del Vecchio: (Dolfin-eredi Del Vecchio): 3,5 miliardi di dollari; Paola Del Vecchio: (Dolfin-eredi Del Vecchio): 3,5 miliardi di dollari; Nicoletta Zampillo: (Dolfin-eredi Del Vecchio): 3,5 miliardi di dollari; Remo Ruffini (Moncler): 3,5 miliardi di dollari; Alessandra Garavoglia (Campari): 3,4 miliardi di dollari; Giuliana Benetton (Gruppo Benetton): 3,2 miliardi di dollari; Luciano Benetton (Gruppo Benetton): 3,2 miliardi di dollari; Brunello Cucinelli e famiglia (Brunello Cucinelli): 3,2 miliardi di dollari; Gustavo Denegri (DiaSorin): 3,2 miliardi di dollari; Isabella Seragnoli (Coesia): 3,2 miliardi di dollari; Renzo Rosso e famiglia (OTB): 3,1 miliardi di dollari; Susan Carol Holland (Amplifon): 3 miliardi di dollari; Alberto Bombassei (Brembo): 2,9 miliardi di dollari; Gianfelice Rocca (Techint): 2,7 miliardi di dollari; Paolo Rocca (Techint): 2,7 miliardi di dollari; Augusto Perfetti (Perfetti Van Melle): 2,3 miliardi di dollari; Giorgio Perfetti (Perfetti Van Melle): 2,3 miliardi di dollari; Alberto Prada (Prada): 2,3 miliardi di dollari; Marina Prada (Prada): 2,3 miliardi di dollari; Domenico Dolce (Dolce & Gabbana): 2,1 miliardi di dollari; Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana): 2,1 miliardi di dollari; Maria Franca Fissolo (Ferrero): 2 miliardi di dollari; Nicola Bulgari (Bulgari): 1,9 miliardi di dollari; Sabrina Benetton (Gruppo Benetton): 1,8 miliardi di dollari; Giovanni Arvedi (Acciaierie Arvedi): 1,7 miliardi di dollari; John Elkann (Exor): 1,7 miliardi di dollari; Massimo Moratti (Saras): 1,6 miliardi di dollari; Nerio Alessandri (Technogym): 1,5 miliardi di dollari; Barbara Benetton (Gruppo Benetton): 1,5 miliardi di dollari; Paolo Bulgari (Bulgari): 1,5 miliardi di dollari; Federico De Nora (Industrie De Nora): 1,5 miliardi di dollari; Romano Minozzi (Iris Ceramica Group): 1,5 miliardi di dollari Mario Moretti Polegato e famiglia (Geox): 1,5 miliardi di dollari

La rivista Forbes ha stilato come ogni anno la classifica deiche ha, inevitabilmente, tanti intrecci con il mondo del calcio. Una classifica che è in crescita perché oggi sono 64 i personaggi con un patrimonio che supera il miliardo di dollari.In testa alla classifica c'è ancora saldissimo al comando, Giovanni Ferrero, proprietario del gruppo Ferrero e che con 38,9 miliardi di dollari stacca di oltre 20 miliardi tutti i concorrenti. Silvio Berlusconi, presidente del Monza, è al terzo posto con 6,8 miliardi di dollari di patrimonio, preceduto dal patron dell'Olimpia Milano e del Gruppo Armani, Giorgio Armani (11,1 miliardi).Con la morte di Leonardo Del Vecchio, capo del gruppo Luxottica e secondo in classifica fino all'anno scorso, tutti e 8 i suoi eredi restano in classifica con 3,5 miliardi di patrimonio ciacuno. Mentre sono fuori dalla top 40 sia John Elkann proprietario di Exor, controllante della Juventus, sia Massimo Moratti, ex proprietario dell'Inter.