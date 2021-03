Arkadiusz Milik può tornare in Italia a fine stagione, sfruttando una clausola da 12 milioni di euro nel contratto con il Marsiglia? Intervenuto a RMC Sport, il ds dell'OM Pablo Longoria ha parlato della vicenda: "E' un affare economico molto complicato, perché è un'operazione che non è stata facile, ma l'OM ha il controllo totale sul giocatore, a meno che non si ritorni a possibilità di rientro a Napoli, che sono praticamente impossibili. Abbiamo il controllo del giocatore".