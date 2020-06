Arek Milik si congeda dal Napoli a suon di gol. Dopo il rigore decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, l'attaccante polacco ha sbloccato il risultato con un colpo di testa ieri a Verona. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la questione contrattuale sta per allontanarlo dalla maglia azzurra. Milik non ha accettato la proposta della società per un rinnovo fino al 2024. La questione è di natura economica e riguarda pure la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo accordo: una clausola vicina ai 100 milioni di euro, una condizione che l’attaccante non ha voluto accettare. A Milik è interessata la Juve, che però non è intenzionata a soddisfare la richiesta di De Laurentiis: per cedere l’attaccante polacco vuole 50 milioni di euro, senza contropartite tecniche.