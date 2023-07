ex Napoli ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'ultima stagione è passata molto velocemente, con tutte le difficoltà extra campo. PeròOra voglio sfruttare questo momento e divertirmi il più possibile. Avevo scelto la Juve già un'estate fa e mi sono trovato molto bene. Qui si sente la storia, la tradizione, la maglia ha un peso diverso dalle altre. Abbiamo avuto un'annata difficile, però nel calcio queste cose succedono, noi dobbiamo solo pensare a migliorare.Penso che sia troppo presto per parlare di scudetto, sarà fondamentale partire bene. Ci sono già stati cambi importanti nella rosa, alcuni giocatori sono andati via e ci sono giovani su cui sappiamo di poter contare, perché sono forti. Vediamo come vanno le cose, Allegri ha detto che per prima cosa dobbiamo tornare in Champions, poi si vedrà se siamo abbastanza forti per poter vincere lo scudetto.Però è difficile dire ora chi sia la favorita, perché sul mercato può succedere di tutto. Il Milan ha preso giocatori forti come Pulisic e Reijnders. Di sicuro puntano a vincere lo scudetto.Non mi sono mai sentito dire da nessuno, il mister, i compagni o il procuratore che sono una seconda scelta. Io non guardo i social e non leggo, vado in campo e mi gioco le mie carte. Se però il titolare sono io significa che sono più bravo di quella che per l'opinione pubblica è la prima scelta... il campo è il giudice supremo. In realtà, per il resto per me non cambia nulla. Se vogliamo essere competitivi servono più giocatori forti in ogni ruolo, la concorrenza serve se si punta a vincere. Ogni anno ci sono queste situazioni perché tutti vogliono giocare nella Juve. A mercato aperto può succedere di tutto e non esistono giocatori intoccabili. Un club importante come la Juve ha sempre l’ambizione di migliorarsi, nessuno può sentirsi al sicuro ma i calciatori sanno che vita fanno e che tutto può cambiare in un attimo"., perché come calciatore non ti aspetti mai queste scelte, soprattutto quando hai fatto davvero tanto per il club. Però- "Ha fatto cose molto buone a Napoli. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, ha svolto bene il suo lavoro e così è arrivato alla Juve., questo è molto importante".