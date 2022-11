Il Pistolero colpisce ancora. La Polonia batte 1-0 in amichevole il Cile di Sanchez, Vidal e Medel e si proietta con forza verso i Mondiali in Qatar: decisivo il bomber della Salernitana Krzysztof Piatek, subentrato allo juventino Milik, su assist dello spezino Kiwior. In campo anche Skorupski, Glik e Zurkowski dal 1', subentrato Bereszynski mentre hanno riposato Zielinski, Zalewski, Szczesny e Lewandowski.