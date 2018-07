Sabato, nel ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, arriveranno quattro reduci dal mondiale russo: Koulibaly, Mario Rui, Zielinski e Milik. Sul centravanti polacco sono concentrate le attenzioni di Carlo Ancelotti, come spiega la Gazzeta dello Sport: "Successivamente Ancelotti tirerà le sue conclusioni (Mertens arriverà in agosto) su come ricoprire il ruolo e probabilmente spingerà la società a concludere una operazione importante, in questo momento tenuta in stand-by. E tenendo grande attenzione all’effetto domino che si sta scatenando sul mercato internazionale, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve, che porterà il Real Madrid ad acquistare un top-player"