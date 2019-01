Milik si è ripreso il Napoli a suon di gol e tratta il rinnovo del contratto dal 2021 al 2023. Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo non è ancora definitivo, c’è ancora qualcosa da limare, però la volontà reciproca è di continuare insieme: i prossimi contatti, diretti, andranno in scena al rientro dalle vacanze in America. Un discorso che il presidente azzurro e il suo manager, David Pantak, stanno affrontando da un po’ e che, annusando un po’ l’aria che si respira tra Roma e la Polonia, dovrebbe portare presto alla firma. Con un sostanzioso ritocco d’ingaggio e l’idea di fondo di non inserire una clausola rescissoria.